الضفة الغربية: مقتل فلسطينيين اثنين بعد اقتحام قوات إسرائيلية مخيم في أريحا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مقتل شابين فلسطينيين صباح الثلاثاء، إثر اقتحام قوات إسرائلية مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، وحدوث اشتباك بينها وبين شبان. وذكر مدير مستشفى أريحا الحكومي أن الشابين الفلسطينيين وصلا إلى المسشتفى وكانا يحملان إصابات في الصدر بالرصاص الحي وأعلنت وفاتهما. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي عن أحداث اقتحام المخيم بعد.

جندي إسرائيلي في موقع إطلاق نار ببلدة حوارة في الضفة الغربية، 19 آذار/مارس 2023.

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ذكرت مصادر طبية لرويترز، أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين بالرصاص بعد اقتحام مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء. في حين لم يصدر بعد بيان عن الجيش الإسرائيلي عما جرى في مخيم عقبة جبر.

وقال ناصر العناني مدير مستشفى أريحا الحكومي "شابان في العشرينات من العمر وصلا المستشفى مصابين بالرصاص الحي بالصدر وتم الإعلان عن استشهادهما".

وأفاد سكان محليون بأن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم قبل أن تشتبك مع شبان. ولم يتضح بعد إن كان القتيلان مشاركين في هذه الاشتباكات. وأضاف السكان أن الاقتحام كان سريعا، إذ استمر أقل من ساعة.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية، مع تصعيد المداهمات الإسرائيلية وهجمات الفلسطينيين في الشوارع واعتداءات المستوطنين اليهود على قرى فلسطينية.

والضفة الغربية من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها إلى جانب القدس الشرقية وقطاع غزة، واحتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وأقامت إسرائيل منذ ذلك الحين مستوطنات كبيرة في الضفة الغربية، بينما تعثرت محادثات إقامة الدولة التي ترعاها الولايات المتحدة.

فرانس 24 / رويترز

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