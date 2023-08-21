مقتل جندي فرنسي خلال مهمة تدريبية في العراق

أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين مقتل جندي فرنسي في العراق أمس الأحد "خلال تمرين عملياتي". وأكد وزير الجيوش الفرنسي أن العسكري "كان يشارك في مهمة لتدريب الجيش العراقي، لمحاربة الإرهاب دون كلل".

© أ ف ب/ أرشيف

جندي فرنسي من قوة مدفعية "تاسك فورس فاغرام" في شمال الموصل، 13 تموز/يوليو 2017.

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قتل أمس الأحد جندي فرنسي أثناء مهمة تدريبية في العراق، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون على موقع "إكس" (تويتر سابقا) إن "المساعد نيكولا لاتورت" من فوج المهندسين السادس "لقي حتفه أثناء أدائه واجبه" مشيرا إلى أن مصرعه حدث بعد أيام من مقتل بابتيست غوشو في حادث مروري، في العراق كذلك.

En Irak, ils défendaient nos idéaux.



Quelques jours après le sergent Baptiste Gauchot, l’adjudant Nicolas Latourte a perdu la vie dans l’accomplissement de sa mission.



La Nation s'associe à la peine immense de leurs familles et frères d'armes des 19e et 6e régiments du génie. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 21, 2023

وأضاف ماكرون أن "الأمة تشارك عائلتيهما ورفاقهما في فوجي المهندسين التاسع عشر والسادس، آلامهم".

وكان العسكري يعمل في إطار عملية شامال، الشق الفرنسي المشارك في التحالف الدولي الذي تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا.

من جانبه، أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو على "إكس" أن العسكري "كان يشارك في مهمة لتدريب الجيش العراقي، لمحاربة الإرهاب دون كلل".

ولم يعد التحالف ينفذ أي عمليات برية منذ كانون الثاني/يناير 2022، بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة. وينتشر حاليا نحو 600 جندي فرنسي في العراق، بحسب المصدر نفسه.

وتركز المهمة على "الدعم العسكري الجوي والبحري لقوات الأمن العراقية" بالإضافة إلى تقديم المشورة للجيش العراقي.

فرانس24/ أ ف ب

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