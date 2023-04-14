في المجلات: الذكاء الاصطناعي هل يعمق ثقافة تضليل الرأي العام؟

06:55 في الدوريات - الذكاء الاصطناعي وخطر تضليل الرأي العام © فرانس24

إعداد: رامتان عوايطية 1 دقائق

في مجلات هذا الأسبوع حديث عن مواجهة إيرانية - إسرائيلية بالوكالة في الأراضي الفلسطينية مع بوادر الاتجاه إلى انتفاضة ثالثة، بالإضافة إلى الأخطار المحدقة بالصحافة وحرية الإعلام انطلاقا بالتجسس على الصحفيين مرورا بتركيز الإعلام ووصولا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يؤسس للحقائق الموازية، وفي مجلات هذا الأسبوع حديث عن زخم الشارع وصراعات البلاط في فرنسا بالإضافة إلى سؤال فلسفي تطرحه مجلة "الإكسبرس" وهو هل الإنسان مسير أم مخير؟ المزيد في جولة المجلات مع رامتان عوايطية RamateneA@