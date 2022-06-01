ادعاء بمنح اللاجئين السوريين جواز سفر تركي "خاص" يثير الجدل

05:37 حقيقة أم فبركة © فرانس 24

نشر الفيديو في الأصل رئيس حزب "النصر" اليميني القومي والمعادي للهجرة والمهاجرين في تركيا، ونرى فيه رجلا يتكلم اللغة العربية ويشكر الحكومة التركية على منحه جواز سفر أخضر "خاص"، هذه الوثيقة في تركيا تفتح المجال للتنقل في 165 دولة من دون تأشيرة سفر "فيزا". وقد خلفت التغريدة الأصلية منشورات أخرى عنصرية قارن فيها بعض المستخدمين وضعية المواطن التركي مع وضعية اللاجئ الذي "يتمتع بامتيازات أكثر من المواطن التركي". لكن في الواقع هذه حالة استثنائية ولم يمنح الجواز الأخضر للاجئين سوريين. التفاصيل في هذا العدد من "حقيقة أم فبركة".