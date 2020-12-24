المطران عطالله حنا يوجه رسالة سلام للعالم بمناسبة عيد الميلاد ويبدي انزعاج الفلسطينيين من التطبيع

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إعداد : ميرنا الجمال 15 دقائق

كنيسة دون مصلين، مشهد لم يعتد عليه المؤمنون في العيد.. الظروف الصحية فرضت التباعد في عيد الميلاد، عيد كان من المفترض أن يلم شمل العائلات ويجمع الكبار والصغار في ليلة واحدة.. لكن لسان الحال يقول، لابأس من الاحتفال به بعيدا عن الأحبة لمرة واحدة بدلا من التسبب بموتهم وفقدهم إلى الأبد.. للحديث عن أهمية عيد الميلاد والظروف السياسية المحيطة به هذا العام، تستضيف ميرنا الجمال، المطران عطالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس.