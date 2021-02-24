ترايسي شمعون لفرانس24: أنا في صفوف المعارضة ولن أترشح للانتخابات النيابية... وسامحت جعجع عن الماضي

السفيرة اللبنانيه السابقه في الأردن تريسي شمعون على فرانس24. 24 فبراير/شباط 2021. © صورة من التلفزيون

يستضيف حوار فرانس24 السفيرة اللبنانية السابقة في الأردن ترايسي شمعون للحديث عن الملف اللبناني والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والانقسام السياسي في البلاد. شمعون قالت إنها اليوم في صفوف المعارضة، مشيرة أنها لن تترشح للانتخابات النيابية. كما أنها ردت على الهجوم الإعلامي الذي تعرضت له في الآونة الأخيرة. وعند السؤال عن علاقتها بالقوات اللبنانية قالت إنها سامحت. كما تحدثت عن مبادرة البطريرك الراعي بالإضافة إلى المبادرة الفرنسية وعدد من الملفات الأخرى.