جبران باسيل : لا نية لدي للتخلي عن ورقة التفاهم مع حزب الله انما هناك نية لتطويرها

في خطوة لتخفيف التوتر اللبناني الخليجي، حملت الكويت مبادرة تصالحية، كان فيها الرد اللبناني متململا حيال بعض البنود المتعلقة بحزب الله. تزامن ذلك، مع انسحاب احد أعمدة زعماء لبنان السنة سعد الحريري من المشهد السياسي. صورة قاتمة لبلد يعاني من اسوء ازمة اقتصادية. في هذه الحلقة من برنامج حوار، تستضيف ميرنا الجمال، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، تيار اسسه رئيس الجمهورية ميشال عون و يشكل اليوم احد ابرز اللاعبين الأساسيين في لبنان.