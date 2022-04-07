المدير المساعد لمنظمة الفاو عبد الحكيم الواعر: العقوبات ستزيد حدة ازمة الغذاء نهاية العام

13:16 فرانس 24 © فرانس24

إعداد: ميرنا الجمال 1 دقائق

ارتفاع في الاسعارو نقص في المواد الغذائية، صورة قاتمة للوضع في معظم دول العالم العربي. فبعد جائحة استمرت عامين يبدو الامر غير مفاجىء عندما تعلن منظمة الاغذية و الزراعة الفاو على ان هذا العام هو الاكثر حدة من جهة انعدام الامن الغذائي فهذا يدفعنا الى طرح التساؤلات عن الخطط التي وضعتها منظمة الفاو للخروج من الازمة. للحديث عن هذه النقاط، تستضيف ميرنا الجمال في برنامج حوار عبد الحكيم الواعر المدير المساعد لمنظمة الفاو والمسؤول عن منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا .