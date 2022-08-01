فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني : الحل في أربيل و لا نقبل باراقة الدم في العراق

13:21 FRANCE24 © france24

إعداد: ميرنا الجمال 1 دقائق

يزداد الوضع تعقيدا في العراق بعد اقتحام مناصري التيار الصدري مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء معلنين اعتصاما مفتوحا احتجاجا على ترشيح الاطار التنسيقي الموالي لإيران محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء .عدة مبادرات طرحت للحوار، ابرزها دعوة رئيس إقليم كردستان لعقد حوار سياسي بين الأطراف العراقية تستضيفه أربيل. ما طبيعة تلك المبادرة و ما مدى إمكانية نجاحها، نقاط نحاول فهمها مع ضيفة ميرنا الجمال من أربيل فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي