مجلة باري ماتش: روسيا، من هو "الصقر" الذي يهمس في أذن بوتين؟

06:15 قراءة في الدوريات 14-10-2022 © فرانس24

إعداد: رامتان عوايطية 1 دقائق

في مجلات هذا الأسبوع، اهتمام بشخص الرئيس بوتين الذي يهدد بالضغط على الزر النووي بعد ضغطه على الزناد في الحرب الأوكرانية المستمرة منذ أشهر. مجلة باري ماتش تتحدث عن رجل الظل الذي يهمس في أذن بوتين، من هو وما تأثيره؟ في المجلات هذا الأسبوع الصين وما تسميه الاكسبرس بالوثبة إلى الوراء في تقديس شخص الرئيس شي جينبيغ فيما يشبه عودة إلى عصر الزعيم ماو تسي تونغ. وفي المجلات أيضا وقفة عند تمرد الإيرانيات بتاء التأنيث. إعداد وتقديم رامتان عوايطية RamateneA@