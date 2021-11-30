الكويت: أكبر مقبرة للإطارات المطاطية التالفة في العالم تهدد بكارثة بيئة وصحية

مكب الجهراء في الكويت يعج بأكثر من ستين مليون إطار تالف © فرانس 24

سحابة من الدخان الكثيف، ظهرت هذه الصائفة في الكويت بعد أن شب حريق في أكبر مقبرة للإطارات المطاطية التالفة في العالم، والتي توجد في جنوب مدينة الجهراء شمال البلاد. هذا المصب يعج بأكثر من ستين مليون إطار تالف وكثيرا ما يشهد حرائق ضخمة، كهذا الحريق الذي التهم عشرات الآلاف من الإطارات المستعملة في الربيع الماضي، لكن فيديوهات هذه الكارثة البيئية ظهرت بعد ذلك بأشهر. مراقبتُنا مهندسة كويتية تشرح لنا مخاطر هذه المكبات على البيئة وعلى الصحة العامة في الكويت.