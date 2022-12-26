مراقبون : تحقيق خاص حول الذخيرة التي تستخدمها قوات الأمن الإيرانية خلال قمع الاحتجاجات الشعبية

09:09 مراقبون - "شديت" © فرانس24

تستخدم قوات الأمن الإيرانية المختلفة خلال قمعها للاحتجاجات الشعبية منذ وفاة مهسا أميني ، بنادق آلية وبنادق رش وأسلحة عسكرية بعضها يمنع استخدامها ضد الحشود. فريق مراقبون أجرى تحقيقا حول أغطية العيارات النارية والخراطيش المستخدمة لشحن هذه الأسلحة ، بالاستعانة بشهادات ووثائق أرسلها لنا مراقبونا من إيران. التحقيق أظهر أن جزء من الذخيرة المستخدمة من قبل السلطات الإيرانية تعود إلى شرطة إيطالية - فرنسية تسمى "شديت".