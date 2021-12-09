استقالة قرداحي وزيارة ماكرون "اللبنانية" إلى السعودية

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إعداد: رامتان عوايطية 1 دقائق

في منتدى الصحافة هذا الأسبوع عود على استقالة وزير الإعلام السابق جورج قرداحي عشية زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى دول الخليج وفي طليعتها المملكة العربية السعودية. هل تأتي استقالة قرداحي بعد صمود دام أسابيع، لكثمن لمبادرة ماكرون اثنان لإنقاذ لبنان؟ تتوقف رامتان عوايطية عند هذا الموضوع مع ضيوفها الصحفيان فيصل جلول وسمير تويني ومن لبنان الصحافية ندى أيوب. في هذه الحلقة إضاءة أيضا على قضية الصحفي في جريدة الأخبار رضوان مرتضى المحكوم عليه بالسجن من قبل محكمة عسكرية لبنانية لانتقاده المؤسسة العسكرية اللبنانية.