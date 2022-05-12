مقتل شرين أبو عاقلة، هل أصبح استهداف الصحافيين سياسة ممنهجة؟

37:58 Ramatene AOUAITIA رامتان عوايطية © فرانس24

مقتل مراسلة الجزيرة في القدس شرين أبو عاقلة برصاص قناص أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الاسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية، حدث توقف عنده منتدى الصحافة هذا الأسبوع مع مجموعة من الصحفيين من بينهم علي السمودي الصحفي الذي رافق شرين أبو عاقلة إلى جنين وهو بدوره أصيب في الظهر. من مستشفاه يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف طاقم الجزيرة عمدا. فهل أصبح استهداف الصحافيين سياسة ممنهجة؟ منتدى الصحافة من تقديم رامتان عوايطية. إعداد أماني سمارة.