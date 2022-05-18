الجزء الأول: إذاعة مونت كارلو الدولية في عيدها 50، حكاية عشق قديمة متجددة مع المستمعين

08:34 Club de la presse Ramatene AOUAITIA رامتان عوايطية © فرانس24

تحتفي إذاعة مونت كارلو الدولية بعيد تأسيسها الخمسين. في هذه المناسبة يستضيف برنامج منتدى الصحافة في جزئه الأول، أندريه مهاوج، رئيس تحرير الإذاعة وقد تحدث عن مسيرة مونت كارلو الدولية بين الحنين إلى ماض صنعته أصوات خالدة مثل حكمت وهبي، غابي لطيف، هيام حموي، كمال طربيه وغيرهم كثيرون، وبين التطلع إلى المستقبل مع انفتاح إذاعة مونت كارلو على التقنيات الرقمية الحديثة. منتدى الصحافة من تقديم رامتان عوايطية، إعداد أماني سمارة، إخراج أمينة بلغندوز.