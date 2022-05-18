الجزء الثاني: الانتخابات النيابية اللبنانية بعيون "الإعلام البديل"

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في الجزء الثاني من برنامج منتدى الصحافة، ضوء على الانتخابات النيابية الأخيرة من منظور الإعلام "البديل" ذلك الذي يتخذ من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة حيزا له لممارسة مهنة الصحافة بمهنية وبنبرة لا تخلو من جرأة وحرية. كيف ساهم الاعلام البديل في إبراز أصوات مرشحين ممن لا صوت لهم؟ كيف غطى الإعلام البديل الانتخابات النيابية؟ وما هو الدور الذي يضطلع به في المرحلة المقبلة؟ ضيوف الحلقة: راشيل كرم، راجي كيروز من لبنان وفي الاستوديو ليال بشارة وجونثان داغر. تقديم رامتان عوايطية، إعداد أماني سمارة.