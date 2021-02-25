وقفة مع الحدث

ماهي المقاربة الدبلوماسية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع السعودية؟

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

إعداد : وسيم الدالي 12 دقائق

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى صدور منتظر لتقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أعلنت الإدارة الأمريكية عزم الرئيس جو بايدن إعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية والضغط على الرياض على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان والقطع مع سياسة الإدارة السابقة التي كانت تضع السعودية على رأس أولوياتها في المنطقة، كما أبدت الإدارة الأمريكية تجنب بايدن التواصل مباشرة مع ولي العهد محمد بن سلمان الذي يتوقع أن يثبت التقرير الاستخباراتي دوره المباشر في عملية مقتل خاشقجي. وتأتي هذه المستجدات في سياق الترتيبات للتفاوض بين الولايات المتحدة وإيران بهدف العودة إلى اتفاق فيينا النووي لعام 2015 الذي بات يؤرق السعودية وإسرائيل خشية تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة.

إعلان في الوقت الذي توجه فيه الأنظار إلى صدور منتظر لتقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أعلنت الإدارة الأمريكية عزم الرئيس جو بايدن إعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية والضغط على الرياض على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان والقطع مع سياسة الإدارة السابقة التي كانت تضع السعودية على رأس أولوياتها في المنطقة، كما أبدت الإدارة الأمريكية تجنب بايدن التواصل مباشرة مع ولي العهد محمد بن سلمان الذي يتوقع أن يثبت التقرير الاستخباراتي دوره المباشر في عملية مقتل خاشقجي. وتأتي هذه المستجدات في سياق الترتيبات للتفاوض بين الولايات المتحدة وإيران بهدف العودة إلى اتفاق فيينا النووي لعام 2015 الذي بات يؤرق السعودية وإسرائيل خشية من تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة. الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24 Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR