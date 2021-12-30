وقفة مع الحدث

ما هي رسائل إيران من وراء إطلاق ثلاثة أجهزة بحثية في الفضاء؟

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أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إرسال ثلاثة أجهزة بحثية إلى الفضاء باستخدام صاروخ لإطلاق الأقمار الصناعية. طهران لم تعلن في المقابل ما إذا كانت المركبة وصلت إلى مدار حول الأرض. علما أن محاولات سابقة لإطلاق أقمار صناعية في السنوات القليلة الماضية منيت بالفشل. إعلان طهران هذا جاء في خضم مباحثات أمريكية إيرانية غير مباشرة في النمسا لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015. فما هي الرسائل التي تريد إيران أن توجهها عبر إعلانها؟