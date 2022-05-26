لماذا ينتظر الرئيس عباس قبل رفع ملف شرين أبو عاقلة إلى الجنائية الدولية؟

06:16 Ramatene AOUAITIA رامتان عوايطية © فرانس24

إعداد: رامتان عوايطية 1 دقائق

بعد يومين من صدور تقرير لقناة سي أن أن الأمريكية يتهم الجيش الإسرائيلي بقتل الصحافية الفلسطينية - الأمريكية شرين أبو عاقلة، خلص تحقيق المدعي العام الفلسطيني إلى أن الجنود الإسرائيليين قتلوا أبو عاقلة واستهدفوا مجموعة من الصحفيين عنوة بهدف القتل. التحقيق الذي سارعت إسرائيل إلى رفض نتائجه، سلم إلى الرئيس محمود عباس الذي لم يرفعه بعد إلى الجنائية الدولية بعد. فلماذا ينتظر؟ ولماذا قررت قناة الجزيرة القيام بتلك الخطوة؟ وقفة مع الحدث مع رامتان عوايطية