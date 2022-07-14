وقفة مع الحدث

تحالف إقليمي في وجه إيران وتوسيع السلام الإبراهيمي في قلب زيارة بايدن إلى إسرائيل

03:36 Ramatène AOUAITIA رامتان عوايطية © فرانس24

ركز الرئيس الأمريكي في المؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي على أمن إسرائيل كأولوية أمام الولايات المتحدة وأعلن عن دعمه لإنشاء تحالف اقليمي عسكري إسرائيلي - عربي - أمريكي في وجه إيران وحزب الله. بالإضافة إلى أولوية إدماج إسرائيل في المنطقة عن طريق توسيع السلام الإبراهيمي والتحول بالقضية الفلسطينية من مبدأ الأرض مقابل السلام إلى مبدأ التنمية مقابل السلام. المزيد حول ما حمله المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي في القدس مع رامتان عوايطيةRamateneA@