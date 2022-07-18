وقفة مع الحدث

الإمارات تحل محل قطر وفرنسا تستعين بأبوظبي للعودة إلى العالم العربي، كيف؟

05:10 Ramatène AOUAITIA رامتان عوايطية © فرانس24

إعداد: رامتان عوايطية 1 دقائق

خص رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان فرنسا بأول زيارة خارجية له في إطار تعزيز العلاقات المميزة وإرساء شراكة استراتيجية عنوانها العريض "الطاقة" وروافدها تمتد إلى التعليم والفضاء والتحول البيئي والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي. ومن وراء كل ذلك حسابات "رابح رابح" بين باريس وأبوظبي قوامها تقاسم المبادئ والمصالح والرؤيا المستقبلية للشرق الأوسط. كيف حلت الإمارات محل قطر في فرنسا؟ وكيف تريد فرنسا أن تعيد إحياء سياستها العربية عن طريق الإمارات؟ تابعوا تحليل رامتان عوايطية RamateneA@