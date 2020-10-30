فرنسا: تأجيل إعلان الفائز بجائزة غونكور بسبب إغلاق مكتبات البلاد خلال الحجر الصحي

© أ ف ب/ أرشيف

طلاب المدرسة الثانوية الفرنسية فيكتور بيلين يتوسطهم الطالب الحاصل على جائزة غونكور، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في رين، غرب فرنسا.

تم تأجيل الإعلان عن الفائز بجائزة "غونكور"، وهي أهم الجوائز الأدبية الفرنسية، وذلك "تضامنا" مع المكتبات التي اضطرت لإغلاق أبوابها خلال الحجر الصحي المفروض لكبح جائحة كوفيد-19. وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن الجائزة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، غير أن المفوضة العامة لأكاديمية "غونكور" أوضحت أن "منصات المبيعات الأخرى" هي التي ستستفيد من الجائزة في حال إعلانها أثناء فترة الحجر الصحي.

إعلان اقرأ المزيد

أوضحت المفوضة العامة لأكاديمية "غونكور" فرنسواز روسينو في رسالة قصيرة أنه تم إرجاء الإعلان الفائز بجائزة غونكور، الذي كان مقررا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهي أهم الجوائز الأدبية الفرنسية، وذلك "تضامنا" مع المكتبات التي اضطرت إلى الإقفال بسبب جائحة كوفيد-19.

وأوضحت روسينو أن "جائزة غونكور ستُمنح في موعد غير محدد نظرا إلى أن المكتبات لن تكون مفتوحة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني. ومن غير الوارد لأعضاء الأكاديمية أن يمنحوا الجائزة" في ظل هذا الإقفال، إذ إن "منصات المبيعات الأخرى" هي التي ستستفيد، على حد قولها.

وزيرة الثقافة: المكتبات لن تستثنى من التدابير المتخذة لاحتواء تفشي الوباء

وأضافت أن أعضاء أكاديمية "غونكور" شاؤوا من خلال هذا القرار "التعبير عن تضامنهم مع المكتبات".

وأعلن منظّمو جائزة أخرى هي "إنترالييه" أنهم اتخذوا قرارا مماثلاً وقال ناطق باسم لجنة التحكيم "سنعلن قي 12 نوفمبر/تشرين الثاني لائحة المتأهلين للمرحلة النهائية، لكنّ الجائزة لن تُمنَح ما دامت المكتبات مقفلة".

وأكدت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو مساء أن المكتبات لن تستثنى من التدابير المتخذة لاحتواء تفشي الوباء.

وقالت إن "المكتبات ليست في الوقت الراهن ضمن المحلات المفتوحة، لكن في إمكانها، كما متاجر الأسطوانات، تنظيم عمليات توصيل للطلبيات".

وأضافت "سندرس بعد 15 يوما إذا كان من الممكن أن تفتح أبوابها في ضوء الوضع الصحي".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك