وفاة الممثل البريطاني شون كونري أول من أدى شخصية جيمس بوند

الممثل البريطني الشهير الراحل شون كونري، أول من أدى شخصية جيمس بوند قبل عرض خاص لفيلم "ذا إيلوجينيست" في مهرجان أدنبره الدولي للأفلام في العاصمة الإسكتلندية، 16 يونيو/حزيران 2010.

توفي الممثل البريطاني الشهير شون كونري عن تسعين عاما، وفق ما أعلنت بي بي سي السبت. وكونري ممثل إسكتلندي دخل عالم الشهرة من أوسع أبوابه في ستينيات القرن العشرين عندما كان أول من أدى شخصية العميل السري جيمس بوند. واتسمت مسيرة كونري كممثل لأكثر من نصف قرن شارك فيها بالعديد من الأفلام التي نالت نجاحا عالميا، وفاز بكثير من الجوائز بينها الأوسكار وغولدن غلوب وبافتا.

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أعلنت بي بي سي السبت وفاة الممثل البريطاني الأسطوري شون كونري، أول من جسّد على الشاشة الكبيرة دور العميل السري جيمس بوند الذي قدمه في سبعة أفلام، عن 90 عاما.

نشأ كونري في منطقة فقيرة في أدنبره حيث عمل ببعض المهن البسيطة مثل تلميع النعوش وبيع الحليب والحراسة قبل أن تساعده هوايته في كمال الأجسام على دخول مجال التمثيل، ليصير أحد أكبر النجوم في العالم.

وحصل الممثل الإسكتلندي الذي حاز لقب فارس في العام 2000، على جوائز كثيرة خلال مسيرته التي استمرت عقودا ومن بينها جائزة أوسكار سنة 1988 عن أفضل ممثل مساعد عن دوره كشرطي إيرلندي في فيلم "ذي أنتاتشابلز". كذلك نال ثلاث جوائز غولدن غلوب وجائزتي بافتا.

كما أدى كونري دور البطولة في "ذي هانت فور ريد أكتوبر" و"إنديانا جونز أند ذي لاست كروسايد" و"ذي روك 2".

"مفكرا عميقا وإنسانا متميزا"، و"الأكثر جاذبية"

وقد كان كونري أول من قال الجملة الشهيرة "بوند، جيمس بوند". وأدى دور العميل السري 007 في سبعة أفلام من السلسلة التي ألفها إيان فليمنغ بين 1962 و1983.

وكان عمره 59 عاما عندما أعلنت مجلة بيبول أنه "الرجل الأكثر جاذبية" في عام 1989.

وفور إعلان خبر وفاته، بدأت التعازي تتدفق تحية لكونري الذي كان يعتبر أحد أعظم نجوم السينما في جيله.

وقال أليكس سالموند رئيس وزراء إسكتلندا السابق "هو أعظم إسكتلندي في العالم، وآخر نجوم هوليوود الحقيقيين... كان شديد الوطنية ومفكرا عميقا وإنسانا متميزا".

وجاء في رسالة على حساب في تويتر يديره محبو الممثل روجر مور الذي جسد شخصية جيمس بوند أيضا وتوفي عام 2017 "كم هو حزين سماع نبأ وفاة السير شون كونري".

وتابعت الرسالة "بقي هو وروجر صديقين لعقود وكان روجر يؤكد دائما أن شون كان أفضل من أدى دور جيمس بوند على الإطلاق".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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