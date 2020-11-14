الموت يغيب الكاتب المصري سعيد الكفراوي عن عمر ناهز 81 عاما

توفي السبت الكاتب المصري سعيد الكفراوي عن 81 عاما، بعدما أثرى الساحة الأدبية العربية والعالمية وفن القصة القصيرة خاصة بأعمال مميزة تُرجم بعضها إلى عدد من اللغات. ونعى الأدباء والكتاب رائدا من رواد القصة و"ذاكرة إنسانية مصرية عربية عظيمة" كما ورد في تغريدة لطالب الرفاعي رئيس مجلس أمناء جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية.

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أعلنت أسرة وأصدقاء الكاتب المصري سعيد الكفراوي السبت عن وفاة الأديب عن عمر ناهز 81 عاما، بعدما أثرى الساحة الأدبية عامة وفن القصة القصيرة خاصة بأعمال مميزة تُرجم بعضها إلى عدد من اللغات الأجنبية.

وفور إعلان الخبر، نعاه أدباء وصحفيون من مصر وخارجها في رسائل حزينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منهم الكويتي طالب الرفاعي رئيس مجلس أمناء جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية الذي كتب على تويتر "سقط اليوم غصن كبير من شجرة القصة القصيرة العربية".

وتابع "سعيد الكفراوي ليس قاصا مبدعا حافظ على صلته الوطيدة بفن القصة، لكنه ذاكرة إنسانية مصرية عربية عظيمة".

#سعيد_الكفراوي (2020-1939)

سقط اليوم غصن كبير من شجرة القصة القصيرة العربية.

سعيد الكفراوي ليس قاصاً مبدعاً حافظ على صلته الوطيدة بفن القصة، لكنه ذاكرة إنسانية مصرية عربية عظيمة!

لروح سعيد الرحمة والمغفرة، ولنا منه أعماله القصصية المبدعة والباقية.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون pic.twitter.com/fl1u7UeJjS — طالب الرفاعي (@talrefai1) November 14, 2020

مسيرة الكفراوي وأبرز أعماله

ولد الكفراوي عام 1939 في قرية كفر حجازي بالمحلة الكبرى وبدأ كتابة القصة القصيرة في حقبة الستينات، وهو الفن الذي ظل مخلصا له على مدى عقود رغم اتجاه معظم أبناء جيله لاحقا إلى كتابة الرواية.

وأسس مع عدد من أصدقائه ناديا أدبيا في قصر ثقافة المحلة وتعرض للاعتقال لفترة قصيرة في 1970 بسبب قصة كتبها آنذاك.

ومن أبرز مجموعاته القصصية (زبيدة والوحش ) و(أيام الأنتيكة) و(مدينة الموت الجميل) و(سدرة المنتهى) و(مجرى العيون) و(البغدادية) و(يا قلب مين يشتريك) و(بيت للعابرين).

كما رأس تحرير سلسلة (آفاق عربية) التي تصدر عن الهيئة المصرية للكتاب وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2016 وقبلها جائزة السلطان قابوس للإبداع الثقافي في مجال القصة القصيرة من سلطنة عمان.

فرانس 24/رويترز

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