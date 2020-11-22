جوائز الأوسكار 2021: تونس ترشح "الرجل الذي باع ظهره" لجائزة أفضل فيلم أجنبي

أعلنت تونس الجمعة ترشيح فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية لدخول سباق المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة 93 للجائزة الدولية الأولى عالميا في مجال السينما. وعرض الفيلم الذي يروي قصة مهاجر شاب سوري ترك بلده هروبا من الحرب، لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي قبل أن يحصد العديد من الجوائز لاحقا في مهرجانات مختلفة حول العالم. ومن المنتظر بدء التصويت الأولى على الأفلام المرشحة في الأول من فبراير/شباط 2021 على أن تبدأ الجولة الثانية من التصويت في الشهر التالي.

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رشحت تونس فيلم المخرجة كوثر بن هنية "الرجل الذي باع ظهره" للمنافسة على جوائز الأوسكار في الدورة 93 عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

الفيلم بطولة يحيى مهايني وديا ليان كما شاركت فيه الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، وعرض لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي قبل أن يحصد العديد من الجوائز لاحقا في مهرجانات مختلفة حول العالم.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الثقافية في تونس الجمعة أن "يلبي هذا الفيلم جميع المعايير الأهلية كما هو مذكور في قواعد الترشح التي نشرتها أكاديمية الأوسكار".

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وعلى صفحتها بموقع فيس بوك كتبت مخرجة الفيلم تعليقا باللغة الإنكليزية ومعه صورة لتمثال جائزة الأوسكار الشهير قالت فيه "شكرا للمركز الوطني للسينما والصورة على ثقتكم بي".

وبذلك يلحق (الرجل الذي باع ظهره) بأفلام بارزة رشحتها دول عربية للمنافسة على الجائزة منها (ستموت في العشرين) من السودان و(200 متر) من الأردن و(غزة مونامور) من فلسطين.

ومن المنتظر بدء التصويت الأولى على الأفلام المرشحة في الأول من فبراير/شباط 2021 على أن تبدأ الجولة الثانية من التصويت في الشهر التالي.

ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز أكاديمية علوم وفنون السينما في الولايات المتحدة (الأوسكار) يوم الأحد 25 أبريل/نيسان في هوليوود بمدينة لوس أنجلس.

فرانس24/رويترز

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