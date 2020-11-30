فيديو

فرنسا: الإعلان عن الفائزين بجائزتي "غونكور" و"رونودو" الأدبيتين عبر الفيديو بسبب فيروس كورونا

الكاتب الفائز بجائزة غونكور هيرفيه لو تيلييه وروايته "الشذوذ" © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : جمال بدومة 7 دقائق

بعد فترة من الترقب سادت الأوساط الأدبية الفرنسية، تم الإثنين الإعلان عبر الفيديو، بسبب جائحة فيروس كورونا، عن الفائز بجائزة غونكور، ويتعلق الأمر بالكاتب هيرفيه لو تيلييه عن روايته "لانومالي" أو "الشذوذ". ومزج تيلييه في عمله الروائي المتوج بين الخيال العلمي والقصة البوليسية. كما أعلن، بنفس الطريقة، عن الفائز بجائزة "رونودو"، والتي كانت من نصيب الكاتبة ماري-هيلين لافون عن روايتها "قصة الابن".