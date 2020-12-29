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رحيل مصمم الأزياء الفرنسي الشهير بيار كاردان عن عمر 98 عاما

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مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان
مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
1 دقائق

توفي مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان صباح الثلاثاء في المستشفى الأمريكي بمنطقة نويي غرب باريس، عن عمر ناهز 98 عاما.

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بعد مسيرة طويلة في عالم الموضة والأزياء، توفي صباح الثلاثاء مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان، صاحب التصاميم الاستشرافية وأحد الأسماء الطليعية في عالم الألبسة الجاهزة، الثلاثاء عن عمر 98 عاما وفق ما أعلنت عائلته لوكالة الأنباء الفرنسية.

وفارق المصمم المولود لمهاجرين إيطاليين ورجل الأعمال المعروف عالميا، الحياة في المستشفى الأمريكي بمنطقة نويي غرب العاصمة الفرنسية.

فرانس24/ أ ف ب

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