وفاة الموسيقي اللبناني إلياس الرحباني عن عمر يناهز 83 عاما

توفي الاثنين الموسيقار إلياس الرحباني، الشقيق الأصغر للأخوين رحباني بعد سنوات من الصراع المرض الذي أجبره على الابتعاد عن الفن والظهور. وقدم الرحباني خلال مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من ستين عاما ألحانا لأغان رومانسية وشعبية وساخرة وصولا الى عالم الإعلانات الشهيرة.

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فقدت العائلة الرحبانية في لبنان ثالث أركانها الموسيقية برحيل الموسيقار إلياس الرحباني الشقيق الأصغر للأخوين رحباني الاثنين عن 83 عاما. ورحل الرحباني الذي طالما أثرى الموسيقى اللبنانية والعربية بأعماله بعد سنوات من الابتعاد عن الفن والظهور بسبب اشتداد المرض عليه.

ومسيرة إلياس الرحباني الفنية استمرت على مدى أكثر من ستين عاما قدم خلالها ألحانا لأغان رومانسية وشعبية وساخرة وصولا إلى عالم الإعلانات الشهيرة، وإلى جانب أغانيه الشهيرة لفيروز وصباح ووديع الصافي وفنانين كبار آخرين اشتهر بتأليف الأغاني والموسيقى الأجنبية كما وضع موسيقى المسلسل اللبناني "لا تقولي وداعا".

ويذكر أنه عندما كان إلياس في عمر الخامسة توفي حنا الرحباني والد العائلة الرحبانية فعاش الابن الأصغر في كنف الأخوين عاصي ومنصور اللذين أشرفا على تربيته ونشأته الموسيقية.

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من جانبها نعت وسائل إعلام لبنانية الراحل الكبير إذ كتب الناقد الفني جمال فياض عبر حسابه على تويتر "رحل إلياس الرحباني... رحلت الضحكة العبقرية والموسيقى الخالدة على مر الزمن... رحل الصديق الحبيب الذي ما تنفس إلا حبا وجمالا وطيبة وأنغاما... رحل جزء جميل من مجد لبنان".

كما كتب الإعلامي اللبناني المخضرم ريكاردو كرم على تويتر "إلياس الرحباني يقول وداعا... وبيبقى حنا السكران ملهي وعلى الحيطان عم بيصور بنت الجيران"، في إشارة إلى أحد أشهر أعماله لفيروز وهي أغنية "حنا السكران".

فرانس24/ رويترز

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