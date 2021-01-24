فرنسا: 1,5 مليون يورو للوحة للرسام بيار سولاج كانت ملكا لرئيس السنغال الأسبق ليبولد سيدار سنغور

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أعلنت دار المزادات في مدينة كان (غرب فرنسا) أن لوحة للرسام بيار سولاج كانت مملوكة للرئيس (والشاعر) السنغالي الأسبق ليبولد سيدار سنغور بيعت السبت بسعر يقرب من 1,5 مليون يورو خلال مزاد عبر الهاتف. وقدم سولاج هذه اللوحة التي تحمل عنوان "لوحة 81×60 سم، 3 كانون الأول/ديسمبر 1956" "لصديقه" سنغور بعد وقت قصير من إنجازها.

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بيعت لوحة للرسام بيار سولاج كانت مملوكة للرئيس السنغالي الأسبق ليبولد سيدار سنغور بسعر يقرب من 1,5 مليون يورو السبت خلال مزاد عبر الهاتف في مدينة كان (غرب فرنسا).

وقالت دار كان للمزادات إن هذه اللوحة الزيتية المرسومة على قماش الكانفاس مع خلفية صفراء قريبة من اللون الذهبي، بيعت بسعر 1,21 مليون يورو (1,48 مليون يورو مع المصاريف) لشخص "أوروبي" شارك في المزاد عبر الهاتف.

ولفتت دار كان للمزادات إلى أن "السعر جيد جدا للوحة من هذا النسق". هذا العمل الذي بدأت المزايدات عليه بـ600 ألف يورو، كان مقدرا بسعر يراوح بين 800 ألف ومليون يورو، وفق دار المزادات.

وقدم بيار سولاج هذه اللوحة التي تحمل عنوان "لوحة 81×60 سم، 3 كانون الأول/ديسمبر 1956" "لصديقه" ليوبولد سيدار سنغور بعد وقت قصير من إنجازها، كما أوضحت الدار.

وكانت اللوحة موجودة في منزل الرئيس السنغالي وزوجته في فيرسون قرب كان حيث عاش الزوجان منذ ثمانينات القرن الماضي. وكان سيغور من أشد المعجبين بالرسام البالغ من العمر 101 عام.

وكتب في العام 1958: "المرة الأولى التي رأيت فيها لوحة لبيار سولاج دهشت. كأنني تلقيت ضربة في معدتي أسقطتني كما يسقط ملاكم بضربة قاضية". وأضاف: "تذكرني لوحات سولاج دائما بالرسوم الإفريقية-الزنجية وحتى المنحوتات".

فرانس24 / أ ف ب

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