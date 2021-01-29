بيع لوحة للرسام الإيطالي بوتيتشيلي بـ92,2 مليون دولار في مزاد أقامته "سوذبيز"

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في مزاد علني نظمته دار "سوذبيز" الخميس، بيعت لوحة للفنان ساندرو بوتيتشيلي، أحد أهم رسامي عصر النهضة الإيطالي، لقاء 92,2 مليون دولار. وهذا السعر هو الأعلى منذ بيع لوحة "الرحى" لكلود مونيه مقابل 110 ملايين دولار في أيار/مايو في مزاد أقامته "سوذبيز" في نيويورك.

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تم بيع لوحة للفنان ساندرو بوتيتشيلي، أحد أهم رسامي عصر النهضة الإيطالي، لقاء 92,2 مليون دولار، في مزاد علني نظمته دار "سوذبيز" الخميس، وهو أعلى سعر لقطعة فنية في مزاد في العامين الأخيرين.

واشترى اللوحة جامع أعمال فنية شارك في المزاد من لندن، بعد منافسة قصيرة مع جامع آخر. وقدم عرضا أخيرا بقيمة 80 مليون دولار تضاف إليها النفقات والعمولات.

وقُدرت قيمة اللوحة بأكثر من 80 مليون دولار، أي نحو ثمانية أضعاف الرقم القياسي لأعمال بوتيتشيلي الذي حققته عام 2013 لوحة "العذراء والطفل مع القديس يوحنا المعمدان"، إذ بيعت آنذاك بـ10,4 ملايين دولار.

ويعتبر هذا السعر هو الأعلى منذ بيع لوحة "الرحى" لكلود مونيه لقاء 110 ملايين دولار في أيار/مايو في مزاد أقامته "سوذبيز" في نيويورك.

وتمثّل لوحة بوتيتشيلي شاباً وسيماً ذا شعر طويل يحمل ميدالية، هويته غير معروفة لكنّ الخبراء يعتقدون أنه قد يكون أحد المقربين من عائلة ميديشي التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في فلورنسا في الحقبة التي رسمت فيها اللوحة.

واعتبر رئيس قسم كبار الرسامين القدامى لدى "سوذبيز" في نيويورك كريستوفر أبوستل قبل المزاد أن هذه اللوحة للرسام المتحدر من فلورنسا "هي أجمل من أي شيء رأيناه في السوق" لبوتيتشيلي.

وكانت اللوحة في حوزة المطور العقاري النيويوركي البارز شيلدون سولو الذي اشتراها عام 1982 لقاء 810 آلاف لير إيطالي (نحو 1,3 مليون دولار)، لكنها سبق أن عُرضَت في عدد من المتاحف ولفترات طويلة. وتوفي سولو في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وكانت عائلة سولو تعتزم إقامة متحف في نيويورك تُعرض فيه مجموعة الراحل ومن بينها هذه اللوحة، لكنها عادت وصرفت النظر عن ذلك.

وقبل بيع هذه اللوحة الخميس، لم تكن تجاوزت عتبة المئة مليون دولار في مزاد سوى لوحة "سالفاتور موندي" لليوناردو دافنشي التي بيعت لقاء 450 مليون دولار.

ولا تزال لوحة بوتيتشيلي في حالة حفظ استثنائية مع أنها تعود إلى أكثر من 500 عام.

ورغم كونها غير مؤرخة، يُعتقد أن ساندرو بوتيتشيلي (1445-1510)، المولود أليساندرو دي ماريانو فيليببي، رسمها بين أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الخامس عشر.

وهي ترمز "إلى عصر النهضة في فلورنسا"، حسب ما شرح كريستوفر أبوستل، وهي المرحلة التي "تغير فيها كل شيء جذريا في فكر الغرب وفنونه وأدبه".

فرانس24/ أ ف ب

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