وفاة الممثل المصري عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما

الممثل عزت العلايلي يتوسط فنانين مصريين يشاركون في مسيرة على ضوء الشموع ضد التطرف © رويترز/ أرشيف

نص : فرانس24 تابِع 2 دقائق

أفادت نقابة المهن التمثيلية في مصر الجمعة أن الممثل المعروف عزت العلايلي توفي عن عمر ناهز 86 عاما. وبرز اسم الراحل في العديد من الأعمال السينمائية بينها "الاختيار"، "الأرض"، "الطريق إلى إيلات" وغيرها. كما لمع في أدوار عدة في مجال الدراما التلفزيونية.