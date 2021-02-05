وفاة الممثل المصري عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما
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أفادت نقابة المهن التمثيلية في مصر الجمعة أن الممثل المعروف عزت العلايلي توفي عن عمر ناهز 86 عاما. وبرز اسم الراحل في العديد من الأعمال السينمائية بينها "الاختيار"، "الأرض"، "الطريق إلى إيلات" وغيرها. كما لمع في أدوار عدة في مجال الدراما التلفزيونية.
توفي الممثل المصري عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما، وفق ما أعلنته نقابة المهن التمثيلية في مصر اليوم الجمعة.
وولد العلايلي في سبتمبر/ أيلول 1934 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.
ومن أبرز أفلامه الاختيار والأرض والتوت والنبوت والطوق والاسورة وبئر الخيانة والمواطن مصري والطريق إلى إيلات.
وفي مجال الدراما التلفزيونية قدم العديد من المسلسلات مثل الشارع الجديد وحرس سلاح والجماعة وقيد عائلي.
فرانس24/ رويترز
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