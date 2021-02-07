وفاة إحدى أيقونات السينما التونسية مخرجة فيلم "صمت القصور" مفيدة التلاتلي

توفيت الأحد المخرجة السينمائية التونسية ووزيرة الثقافة السابقة مفيدة التلاتلي عن عمر ناهز 74 عاما. وكان فيلم "صمت القصور" بطولة هند صبري والذي عرض في مهرجان كان السينمائي وحصد العديد من الجوائز عالميا، هو أول إخراج لها في عام 1994. ومن أفلامها أيضا "موسم الرجال" في 2000 و"نادية وسارة" في 2004.

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توفيت الأحد إحدى أيقونات السينما التونسية، المخرجة ووزيرة الثقافة السابقة مفيدة التلاتلي عن عمر ناهز 74 عاما.

ولدت مفيدة في مدينة سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة عام 1947 وحصلت على دبلوم المونتاج من معهد الدراسات العليا السينمائية في باريس عام 1968.

عملت في التلفزيون الفرنسي محررة للنصوص ومديرة إنتاج قبل أن تعود إلى تونس في 1972 وتنخرط في صناعة السينما.

أخرجت في 1994 أول أفلامها (صمت القصور) بطولة هند صبري والذي عرض في مهرجان كان السينمائي وحصل على العديد من الجوائز عالميا.

ومن أفلامها أيضا (موسم الرجال) في 2000 و(نادية وسارة) في 2004.

اختيرت وزيرة للثقافة في حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت عقب إسقاط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي عام 2011.

وفي مصر أعلن مهرجان أسوان لأفلام المرأة اليوم الأحد إهداء دورته الخامسة المقررة هذا العام إلى المخرجة الراحلة "التي حملت على عاتقها مهمة التعبير عن معاناة المرأة ونجحت في طرح مشاكلها على الشاشة الفضية بحرفية شديدة في أفلامها".

كما نعاها عدد من النجوم والمخرجين وصناع السينما في تونس والدول العربية من بينهم التونسية درة زروق التي كتبت على تويتر "لا زلت لا أصدق رحيل المخرجة التونسية المبدعة مفيدة التلاتلي .. نحن نفقد في آخر سنتين الجيل الذي جعلنا نحب السينما والفن في الوطن العربي. رحلتي مبكرا يا مفيدة!".

فرانس24/ رويترز

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