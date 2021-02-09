فرنسا: رحيل المؤلف والمخرج وكاتب السيناريو جان كلود كاريير عن عمر 89 عاما

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فقدت الساحة السينمائية والمسرحية الفرنسية أحد أبرز قاماتها في العصر الحديث بوفاة المؤلف والمخرج وكاتب السيناريو والأغاني جان كلود كاريير مساء الإثنين عن عمر 89 عاما. وعمل كاريير مع عدد من أهم المخرجين المسرحيين، مثل بيتر بروك، والسينمائيين كلويس بونويل وميلوش فورمان، كما ألف الأغاني لعدد من أشهر النجوم الفرنسيين أمثال بريجيت باردو وجان مورو وجولييت غريكو.

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توفي الأديب والمخرج المسرحي وكاتب السيناريو الفرنسي جان كلود كاريير الذي عمل إلى جانب مخرجين سينمائيين منهم لويس بونويل وميلوش فورمان، مساء الإثنين عن عمر 89 عاما، حسب ما أعلنت ابنته لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت كيارا كاريير إن والدها الذي لم يكن يعاني أي مرض فارق الحياة "أثناء نومه" في منزله الباريسي.

وأشارت كيارا إلى أن الراحل سيوارى الثرى في قريته كولومبيير سور أورب في جنوب فرنسا.

وفي رصيد جان كلود كاريير نحو 60 سيناريو بالإضافة إلى نحو 80 كتابا، وكان كذلك ممثلا وكاتبا مسرحيا وكاتب أغنيات لجولييت غريكو وبريجيت باردو وجان مورو.

وكان جان كلود كاريير لا يزال يتمتع بالنشاط على الرغم من عمره المتقدم وشارك عام 2020 في كتابة سيناريو فيلم "لو سيل ديه لارك" للمخرج فيليب غاريل.

فرانس24/ أ ف ب

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