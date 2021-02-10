جوائز الأوسكار 2021: الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" ضمن القائمة المختصرة المرشحة لجائزة أفضل فيلم أجنبي

سيكون فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية ضمن القائمة المختصرة للأفلام المتنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، حسبما أعلنت الثلاثاء أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية المانحة للجائزة. وشارك الفيلم -الذي يروي قصة مهاجر سوري ترك بلده هربا من الحرب- في مهرجانات سينمائية عديدة في عام 2020 سواء التي أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

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أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية المانحة لجائزة الأوسكار الثلاثاء القائمة المختصرة للأفلام المتنافسة على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية والتي ضمت 15 فيلما من بينها فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

وكتبت المخرجة على صفحتها بموقع فيس بوك باللغة الإنكليزية "نعم فعلناها.. وصلنا للقائمة المختصرة للأوسكار 2021. شكرا لكل من أحب ‘الرجل الذي باع ظهره‘".

ويؤدي أدوار البطولة في الفيلم السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة سواء التي أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

يتناول الفيلم قصة مهاجر سوري غادر بلده هربا من الحرب إلى لبنان على أمل السفر منه إلى أوروبا حيث تعيش الفتاة التي يحبها وفي سبيل ذلك يقبل أن يرسم له أحد أشهر الفنانين المعاصرين وشما على ظهره ليتحول جسده إلى تحفة فنية لكنه يدرك بعد ذلك أنه فقد حريته من جديد بسبب القرار الذي اتخذه.

ويتنافس الفيلم التونسي في القائمة المختصرة مع أفلام من إيران وفرنسا ورومانيا والنرويج وتايوان وهونغ كونغ وروسيا وساحل العاج وتشيلي والمكسيك وجواتيمالا وجمهورية التشيك والبوسنة.

وسيقام حفل توزيع الدورة 93 للأوسكار يوم 25 أبريل/ نيسان في هوليوود بمدينة لوس أنجلس ويبث عالميا عبر شبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية.

فرانس24/ رويترز

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