الأمريكية كلويه جاو والراحل تشادويك بوزمان يتوجان بجائزتين في"غولدن غلوب"

تينا فاي وإيمي بوهلر ، 28 فبراير 2021 ، خلال حفل "غولدن غلوب"

توج فيلم "نومادلاند" للمخرجة الأمريكية من أصل صيني كلويه جاو بجائزة "أفضل فيلم درامي" ضمن جوائز "غولدن غلوب"، فيما نالت صاحبة هذا العمل السينمائي جائزة أفضل مخرجة. ومُنحت جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي للممثل الأمريكي تشادويك بوزمان، الذي توفي في آب/أغسطس الماضي جراء إصابته بالسرطان. ونظم حفل هذه السنة عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا.

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فاز فيلم "نومادلاند" للمخرجة الأمريكية من أصل صيني كلويه جاو بجائزة "أفضل فيلم درامي" ضمن جوائز "غولدن غلوب" التي أعلنت مساء الأحد في حفلة أقيم افتراضيا، في حين نالت مخرجته جائزة "أفضل مخرج"، لتصبح ثاني امرأة تتوج في هذه الفئة.

وحصل "بورات 2" مع ساشا بارون كوهين على جائزة أفضل فيلم كوميدي أو غنائي، ونال بطله البريطاني ساشا بارون كوهين لقب أفضل ممثل في هذه الفئة.

ومُنحت جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي للممثل الأمريكي تشادويك بوزمان، الذي توفي في آب/أغسطس الفائت جراء إصابته بالسرطان، عن أدائه في فيلم "ما رينيز بلاك باتم"، فيما فازت الأمريكية أندرا داي بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في "ذي يونايتد ستايتس فرسس بيلي هوليداي".

أما جائزة أفضل ممثلة في فيلم غنائي أو كوميدي فأعطيت للبريطانية روزموند بايك عن دورها في "آي كير إيه لات".

وذهبت جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد إلى الأمريكية جودي فوستر في "ذي موريشن".

وتوج البريطاني دانيال كالويا أفضل ممثل في دور مساعد عن دوره في "جوداس أند ذي بلاك ميسايا".

وفاز "ميناري" للمخرج الأمريكي لي أيزك تشانغ بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية.

وفي الجوائز التلفزيونية، نال "شيتس كريك" جائزة أفضل مسلسل غنائي أو كوميدي، و"ذي كراون" جائزة أفضل مسلسل درامي.

فرانس 24 / أ ف ب

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