مهرجان كان: أسبوع النقاد سيحتفل بعيده الستين بأفلام عن "تحرر فتيان ونساء ورغبتهم في شق طريقهم"

السعفة الذهبية للدورة الثانية والسبعين لمهرجان كان السينمائي، تم تصويرها من فندق مارتينيز في 13 مايو 2019

من السابع إلى الخامس عشر من يوليو/تموز المقبل سيحتفل أسبوع النقاد، أحد الأقسام الموازية الرئيسية لمهرجان كان، بعيده الستين هذا العام. وسيسعى خلال هذه الدورة إلى مواصلة استكشاف ملامح ما يطلق عليه "السينما المقبلة" مع مجموعة متميزة من الأفلام أغلبها هي الأولى لمخرجيها. واختيرت الأفلام من بين أكثر من ألف شريط، وهو عدد لا يرقى إلى الأعداد المتقدمة للمشاركة في الأعوام الفائتة. ويشارك فيلمان عربيان في المسابقة أحدهما من مصر وهو فيلم "ريش" لعمر الزهيري، والآخر تونسي "مجنون فرح" للمخرجة ليلى بوزيد.

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يسعى أسبوع النقاد الذي يقام ضمن مهرجان كان السينمائي إلى مواصلة استكشاف "السينما المقبلة" في الذكرى الستين لإطلاقه، وتتنافس ضمن هذا الأسبوع سبعة أفلام روائية طويلة هي الأولى لمخرجيها، وستة أفلام أخرى في عروض خاصة.

ويشمل هذه السنة أفلاماً من أوكرانيا وكولومبيا، وعملاً هو الأول لمخرجته، يتولى بطولته الممثل جيرار ديبارديو. واختيرت الأعمال المدرجة فيها، وفق القائمة التي أُعلِنَت الإثنين، من بين أكثر من ألف شريط شاهدها المنظمون، وهو عدد أدنى بقليل من عدد الأفلام التي كانت تتقدم للمشاركة في السنوات السابقة.

وقال المندوب العام للمهرجان شارل تيسون إن أفلاماً عدة تُظهر "شخصيات تتقاتل، وقصصا عن تحرر فتيان أو شخصيات نسائية، ورغبة هؤلاء في شق طريقهم والذهاب إلى حدود أنفسهم".

وتتولى اختيار الفائز لجنة تحكيم برئاسة المخرج الروماني كريستيان مونجيو (الفائز بالسعفة الذهبية عام 2007).

ومن بين الأعمال الأولى لمخرجيها، الفيلم الفرنسي "ريانافوتر" لجولي لاكوستر وإيمانويل مار، وآخر مصري لعمر الزهيري عن أب تحول إلى دجاجة بسبب خدعة سحرية سارت بشكل خاطئ، إضافة إلى فيلم من كولومبيا ("أمبارو" لسيمون ميسا سوتو) عن امرأة وسط الحرب الأهلية، وكذلك من سويسرا وأوكرانيا ("أولغا" لإيلي غرابي).

ويفتتح الأسبوع بفيلم من خارج المسابقة هو "روبوست" للمخرجة كونستانس ماير، مع النجم جيرار ديبارديو. ويختتم بفيلم التونسية ليلى بوزيد "مجنون فرح".

واتسمت القائمة المختارة بالتساوي بين الرجال والنساء، إذ تضم أفلاماً لسبعة مخرجين ذكور ومثلها لمخرجات، علماً أن 30 % من الأفلام الألف المتقدمة هي لإناث.

وقال تيسون "نحن لا نبدأ من هوس المناصفة، بل ننطلق من الأفلام نفسها، ويسعدنا أن تكون النتيجة" متساوية. ويحتفل أسبوع النقاد (من 7 إلى 15 تموز/يوليو)، أحد الأقسام الموازية الرئيسية لمهرجان كان، بعيده الستين هذا العام.

فرانس24/ أ ف ب

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