كان 2021

بالصور: سبايك لي، ماريون كوتيار، وآدم درايفر في أول إطلالة للمشاهير على البساط الأحمر في مهرجان كان

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المخرج الأمريكي سبايك لي هو أول شخص من أصل أفريقي يتولى رئاسة لجنة تحكيم مهرجان كان. ظهر على البساط الأحمر ببدلة وردية.
المخرج الأمريكي سبايك لي هو أول شخص من أصل أفريقي يتولى رئاسة لجنة تحكيم مهرجان كان. ظهر على البساط الأحمر ببدلة وردية. © مهدي شبيل
نص: فرانس24 تابِع
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جائحة فيروس كورونا لم تمنع أكبر نجوم السينما العالمية من التوجه إلى مدينة كان الساحلية لحضور النسخة الـ74 من مهرجانها السينمائي الشهير. ورغم الإجراءات الصحية المشددة المعمول بها إلا أن مرور المشاهير على البساط الأحمر تمسك ببريقه وسحره المعتاد.

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فرش مهرجان كان بساطه الأحمر لاستقبال المشاهير الثلاثاء السادس من يونيو/تموز، لأول مرة منذ ما يزيد عن عامين، مفتتحا اثني عشر يوما من الفعاليات السينمائية. يوم ميزه العرض الأول لفيلم "آنيت" للمخرج ليو كاراكس، إلى جانب تقديم سبايك لي لأعضاء لجنة التحكيم، بينما تأمل السينما العالمية في طي صفحة الأزمة الصحية التي أثرت بشدة على صناعتها.

فيلم الافتتاح "آنيت" هو فيلم موسيقي مبهر لعبت بطولته الفرنسية ماريون كوتيار إلى جانب الأمريكي آدم درايفر، وألف موسيقاه الثنائي سباركس.

وعاد كثير من المشاهير إلى كان للاحتفال بعودة الحياة إلى المهرجان الذي توقف عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. وسار جودي فوستر، آدم درايفر، ماريون كوتيار، وبيلا حديد على البساط الأحمر الذي أحاط به من جديد المصورون وعشاق السينما المتحمسون.

فرانس24

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