بالصور: الممثلة الفرنسية صوفي مارسو تخطف الأضواء فوق البساط الأحمر بمهرجان كان السينمائي
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لم تمنع جائحة فيروس كورونا كبار الممثلين والمخرجين العالميين من الذهاب إلى مدينة كان الساحلية جنوب شرق فرنسا حيث تقام الدورة الـ74 لمهرجانها الدولي للسينما. فعلى الرغم من بعض القيود الصحية المفروضة على المشاركين وإلغاء بعض الحفلات والسهرات الليلية، إلا أن البساط الأحمر لم يفقد سحره وجاذبيته.
فرش مهرجان كان السينمائي بساطه الأحمر لليوم الثاني على التوالي بمناسبة عرض فيلم "كل شيء مر بخير" للسينمائي الفرنسي فرانسوا أوزون والوثائقي "ذا فيلفيت أندرغراوند" للأمريكي تود هاينس والذي يروي قصة فرقة مشهورة عالميا لموسيقى "الروك".
وكان اليوم الثاني فرصة لكل من صوفي مارسو وديان كورغر وجين بركين وابنتها شارلوت غانسبورغ، وهن ممثلات عالميات، للوقوف على البساط الأحمر أمام كاميرات المصورين وهتافات المعجبين.
فرانس24
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