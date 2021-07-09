كان 2021

بالصور: الممثلة الفرنسية صوفي مارسو تخطف الأضواء فوق البساط الأحمر بمهرجان كان السينمائي

الممثلة الفرنسية الشهيرة صوفي مارسو في مهرجان كان للسينما تقف على البساط الأحمر أمام المصورين والمعجبين 6 يوليو/تموز 2021. © مهدي شبيل / فرانس24

نص: فرانس24 تابِع 4 دقائق

لم تمنع جائحة فيروس كورونا كبار الممثلين والمخرجين العالميين من الذهاب إلى مدينة كان الساحلية جنوب شرق فرنسا حيث تقام الدورة الـ74 لمهرجانها الدولي للسينما. فعلى الرغم من بعض القيود الصحية المفروضة على المشاركين وإلغاء بعض الحفلات والسهرات الليلية، إلا أن البساط الأحمر لم يفقد سحره وجاذبيته.