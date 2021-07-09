بالصور: مهرجان كان السينمائي يفرش بساطه الأحمر لنجوم هوليوود

نجم هوليوود مات ديمون في مهرجان كان لحضور العرض الأول لفيلمه الأخير "ستيل ووتر".

لليوم الثالث على التوالي، واصل أعضاء لجنة التحكيم في مهرجان كان في دورته الرابعة والسبعين ماراثونهم السينمائي مع أفلام لمخرجين متنوعين من الولايات المتحدة وإسرائيل وتشاد. وتنتهي هذه المسابقة بمنح السعفة الذهبية في 17 تموز/يوليو.

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واصل مهرجان كان استقبال المشاهيرعلى بساطه الأحمر لليوم الثالث على التوالي، بعد غياب استمر عامين. وعلى مدى اثني عشر يوما من الفعاليات السينمائية تتواصل العروض.

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وبدأ أعضاء لجنة التحكيم منذ مساء الثلاثاء ماراثونهم السينمائي مع 24 فيلما لمخرجين متنوعين. فقد عرض الفيلم الأمريكي "ستيل ووتر" بحضور النجم مات ديمون إلى جانب فيلم المخرج الإسرائيلي ناداف لابيد "ركبة عهد"، والفيلم التشادي لمحمد صالح هارون "لانغي، الروابط المقدسة".

وعاد كثير من المشاهير إلى كان للاحتفال بعودة الحياة إلى المهرجان الذي توقف عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

فرانس24

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