بالصور: بول فيرهوفن وفيرجيني إيفيرا وآيسا مايغا على البساط الأحمر لمهرجان كان السينمائي

الممثلة البلجيكية فيرجيني إيفيرا أدت دور راهبة مثلية الجنس في فيلم "بينيديتا" الذي أثار جدلا وانتقادات بتناوله موضوع الرؤى الشهوانية لدى المسيح.

لم تمنع جائحة كورونا نجوما كثرا من القدوم إلى كان حيث تدور النسخة الرابعة السبعون للمهرجان السينمائي. ورغم فرض بطاقة عبور صحية للدخول وتأجيل عدد من السهرات بسبب الوضع الصحي، لم يفقد صعود السلالم على البساط الأحمر بريقه.

إعلان اقرأ المزيد

فرش مهرجان كان السينمائي البساط الأحمر في يومه الرابع مع العرض الأول لفيلم "بينيديتا" للمخرج الهولندي بول فيرهوفن والذي يروي قصة تاريخية ستثير الجدل بتطرقها إلى سردية دينية وشهوانية، إضافة إلى فيلم "الشرخ" الفرنسي الذي يتناول تفاصيل ليلة في قسم طبي على شفا الانهيار بسبب تخفيض الميزانية.

وسار كل من بول فيرهوفن وفيرجيني إيفيرا وآيسا مايغا على البساط الأحمر الذي امتلأ مجددا بالمصورين بالبدلات الرسمية والمتفرجين المتحمسين.

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك