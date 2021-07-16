بالصور: لويس جاريل وبنجامين بيولاي ونبيل عيوش على البساط الأحمر في كان

النجم الفرنسي لويس جاريل على البساط الأحمر قبل العرض الأول لفيلم "فرنسا"، وهو للمخرج برونو دومون ويشارك في المسابقة الرسمية.

لم تمنع جائحة كوفيد-19 نجوم الفن حول العالم من التوجه إلى مدينة كان الفرنسية -حيث تقام الدورة 74 للمهرجان السينمائي الأشهر عالميا- للتألق بإطلالات فريدة ومميزة على البساط الأحمر.

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بسط مهرجان كان في يومه العاشر السجاد الأحمر أمام فريق وحضور العرض الأول لفيلم "فرنسا" الذي أخرجه برونو دومون. يروي الفيلم قصة صحافية تعمل في التلفزيون وتنقلب حياتها رأسا على عقب بعد حادث سيارة خطير.

وطبع هذا اليوم أيضا بعرض فيلم "علِّي صوتك" من إخراج نبيل عيوش، ويتابع فيه طريق شباب من ضاحية الدار البيضاء نحو مستقبلهم عبر موسيقى الهيب هوب.

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