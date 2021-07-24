مدن المياه الكبيرة في أوروبا تنضم لقائمة اليونسكو للتراث العالمي

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قبلت منظمت اليونسكو إضافة "مدن المياه الكبيرة في أوروبا" على قائمتها للتراث العالمي، والتي شكلت مركز الأنشطة القائمة على الانتفاع من المياه الحرارية الرائجة جدا بين القرنين الثامن عشر والعشرين.

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أضيفت "مدن المياه الكبيرة في أوروبا" التي شكلت مركز الأنشطة القائمة على الانتفاع من المياه الحرارية الرائجة جدا بين القرنين الثامن عشر والعشرين، على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقد قدمت سبعة بلدان طلبا مشتركا لهذه المدن البالغ عددها إحدى عشرة، وهي باد إمس وبادن بادن وباد كيسينغن (ألمانيا) وبادن باي فين (النمسا) وسبا (بلجيكا) وفيشي (فرنسا) ومونيكاتني تيرميه (إيطاليا) وباث (بريطانيا) وفرانزينسباد وكارلوفي فاري وماريانسكيه لازنيه (تشيكيا).

وأكدت لجنة التراث العالمي على القيمة العالمية البارزة لهذه المدن "التي، بالرغم من اختلافها، تمحور نموها على منابع مياه معدنية شكلت جوهر نموذج تخطيط مكاني مخصص لأغراض علاجية وترفيهية واجتماعية".

وأعطت هذه المياه الحرارية طابعا خاصا لهذه المدن، مع إقران الأنشطة العلاجية بتلك الترفيهية في بيئة مؤلفة من متنزهات حضرية ومسارات محببة لرواد منتجعات الاستجمام، فضلا عن مسارح وصالات حفلات على سبيل التعداد لا الحصر. وقد شكلت "مركزا بارزا للتلاقح الفكري الإبداعي الذي أثر على تطوير الطب وأنشطة استجمامية وترفيهية".

وأشار البيان المعتمد السبت خلال جلسة نقلت مباشرة إلى أن "مدن المياه الكبيرة في أوروبا تشكل شهادة استثنائية على ظاهرة الأنشطة المرتبطة بالمياه الحرارية في أوروبا التي تعود جذورها إلى التاريخ القديم والتي بلغت ذروتها بين العام 1700 وثلاثينيات القرن الماضي".

وتلتئم لجنة التراث العالمي لليونسكو في دورتها السنوية عبر الانترنت حتى 31 تموز/يوليو برئاسة تيان شوجون من فوتشو الصينية، وهو نائب الوزير الصيني للتعليم ورئيس اللجنة الوطنية الصينية في اليونسكو.

فرانس24/ أ ف ب

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