وفاة عازف الدرامز البريطاني تشارلي واتس أحد نجوم فرقة رولينغ ستونز

أعلن وكيل أعمال عازف الدرامز البريطاني لفرقة رولينغ ستونز الشهيرة تشارلي واتس، أن الفنان المعروف قد توفي عن 80 عاما الثلاثاء "في أحد مستشفيات لندن في وقت سابق اليوم، محاطا بعائلته". وسرعان ما توالت ردود الفعل الحزينة لرحيل واتس والمشيدة به وبفنه.

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توفي عازف الدرامز المتأنّق في فرقة "رولينغ ستونز" تشارلي واتس، الثلاثاء في لندن عن 80 عاما، بحسب ما أعلن وكيل أعماله، مثيرا سلسلة من الإشادات بذكرى الفنان في أوساط الموسيقى.

وجاء في بيان صادر عن وكيل أعماله برنارد دوكرتي "بحزن كبير نعلن وفاة العزيز تشارلي واتس"، مع الإشارة إلى أنه "توفي بسلام في أحد مستشفيات لندن في وقت سابق اليوم، محاطا بعائلته". وقال دوكرتي "كان تشارلي زوجا ووالدا وجدا محبوبا وهو كان أحد أكبر عازفي الدرامز في جيله مع فرقة رولينغ ستونز". وكان ناطق باسم الفنان أعلن في مطلع آب/أغسطس أنه لن يشارك لدواع طبية في الجولة الأمريكية للفرقة المقررة في الخريف. وقال وقتذاك إن "تشارلي خضع لعملية تكللت بالنجاح"، لكن الأطباء يرون أنه بحاجة إلى الراحة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

"يوم حزين"

وكان واتس الذي بلغ الثمانين في حزيران/يونيو عضوا في "رولينغ ستونز" منذ 1963. وكان مع قائد المجموعة ميك جاغر وعازف الغيتار كيث ريتشاردز من أقدم أعضاء فرقة الروك ذائعة الصيت التي ضمت في صفوفها ميك تايلور وروني وود وبيل وايمن.

وكان واتس يطل على المسرح، بطبعه الهادئ وموهبته الكبيرة في العزف المشهود لها، إلى جانب ميك جاغر المفعم بالحركة وعازفي الغيتار كيث ريتشاردز وروني وود.

وقدم المغني إلتون جون تعازيه "في هذا اليوم الحزين" عبر "تويتر" إلى أرملة "الرجل الأكثر تأنّقا واللطيف المعشر". وكان واتس قد تزوج من شيرلي شيبرد قبل خمسين عاما ويمضي إلى جانبها حياة هانئة مع ابنتهما سيرافينا في دارة تضم إسطبلا للخيول العربية الأصيلة في ديفون، في جنوب إنكلترا.

وأشاد رينغو ستار، عازف الدرامز في فرقة "بيتلز" بذكرى الفنان على فيس بوك كاتبا "فليبارك الله تشارلي واتس. سوف نشتاق إليك".

أما ليام غالاغر من "أويسيس" وفرقة "كيس"، فقد اكتفيا بتدوين "فلترقد بسلام يا تشارلي واتس" على تويتر.

شق واتس طريقه بنفسه في مجال الدرامز، وتعلم العزف على السمع من خلال مشاهدته العازفين في نوادي الجاز في لندن. وقال "لم أقصد قط مدرسة لتعلم العزف على الدرامز. ليس هذا ما أحبه. ما أحبه في موسيقى الجاز هو المشاعر".

وواتس الذي تميز بأنه كان يمسك أعواد الدرامز بالمقلوب، ويضرب على الطبول بطرفها الكبير، حرص مدى مسيرته مع "رولينغ ستونز"، على الاستمرار بالتوازي في موسيقى الجاز، وسجل أسطوانات عدة باسمه مع خماسي "تشارلي واتس كوينتت" ثم مع مجموعة من عشرة تحت مسمى "تشارلي أند ذي تنتت واتس".

وفي العام 2004، عولج واتس من سرطان في الحلق في مستشفى رويال مارسدن في لندن وتعافى منه بعد أربعة أشهر، من بينها ستة أسابيع خضع فيها لعلاج مكثف بالأشعة.

فرانس24/ أ ف ب

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