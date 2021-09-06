وفاة الممثل الفرنسي جان بول بلموندو عن عمر 88 عاما

عن عمر ناهز 88 عاما، توفي الإثنين الممثل الفرنسي الشهير جان بول بلموندو، حسب ما أعلن محاميه ميشال غوديست لوكالة الأنباء الفرنسية. ويعد بلموندو أحد أبرز أعلام السينما الفرنسية، يحفظ سجله الفني أكثر من ثمانين فيلما، وتبقى الكثير من أدواره محفورة في ذاكرة الفن السابع.

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توفي الإثنين الممثل الفرنسي الشهير جان بول بلموندو، في منزله بالعاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 88 عاما، حسب ما أعلن محاميه ميشال غوديست لوكالة الأنباء الفرنسية موضحا "كان منهكا جدا في الآونة الأخيرة. هو أسلم الروح بهدوء".

ويعتبر بلموندو، الملقب "بيبيل" أحد أبرز أعلام السينما الفرنسية، مثل في ثمانين فيلما، وتبقى الكثير من أدواره محفورة في الذاكرة السينمائية الفرنسية، بينها مشاهده في فيلم "لو غينيولو" الذي ظهر فيه معلقا بطوافة فوق مدينة البندقية.

فرانس24/ أ ف ب

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