باريس: مراسم وداع وطنية "للكنز" الراحل بلموندو بحضور رسمي وشعبي

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في هذه الصورة الأرشيفية التي التقطت في أيار/مايو 1974، جان بول بلموندو، أحد أكبر نجوم الشاشة الفرنسية يبتسم خلال مهرجان كان السينمائي.

في باحة الشرف بمجمع ليزانفاليد، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت المحلي لباريس، تنطلق مراسم وداع الممثل الفرنسي الراحل جان بول بولموندو. ومن المتوقع حضور مئات الأشخاص على رأسهم رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي وصف الممثل الراحل "بالكنز الوطني". وسيتم السماح لنحو ألف شخص من الدخول من دون دعوة مسبقة شريطة إبراز تصريح صحي. وسيلقي ماكرون كلمة رثاء سيتم نقلها عبر شاشتين عملاقتين تم وضعهما في الباحة.

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بحضور مئات الأشخاص بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون، تقام الخميس مراسم وداع وطنية للممثل الفرنسي جان-بول بلموندو الذي توفي الاثنين عن 88 عاما.

بمجمع ليزانفاليد في باريس، تنطلق المراسم عند الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر (14:30 ت غ).

حضور رسمي وشعبي

وسيغطى نعش الممثل الراحل بالعلم الفرنسي في وسط الباحة أمام بضع مئات من الأشخاص المدعوين للمشاركة في المناسبة، وهم أفراد من العائلة والأقارب، إضافة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ووزراء وسياسيين وشخصيات من عالم السينما والثقافة والرياضة.

كذلك، سيتمكن نحو ألف شخص من الدخول من دون دعوة مسبقة لكن مع تقديم تصريح صحي. وستنقل شاشتان عملاقتان المراسم عند باحة المجمع.

كلمة رثاء

وبعد استعراض للقوات، يلقي ماكرون كلمة رثاء في الممثل الراحل الذي وصفه الاثنين بعيد إعلان وفاته بأنه "كنز وطني".

وستلي كلمة ماكرون دقيقة صمت، على أن تُختتم المراسم بأداء النشيد الوطني الفرنسي (لا مارسييز).

وبسبب الشعبية الكبيرة للممثل، قررت الرئاسة الفرنسية والعائلة فتح أبواب مجمع ليزانفاليد قرابة الساعة السابعة والنصف مساء (17,30 ت غ) بعد انتهاء المراسم، أمام جميع الراغبين في التأمل أمام النعش الذي سيبقى في الباحة.

وسبق أن اعتُمدت إجراءات مشابهة بعد وفاة الرئيس السابق جاك شيراك في 26 أيلول/سبتمبر 2019 عن 86 عاما، ما سمح لآلاف الأشخاص بإلقاء نظرة الوداع أمام النعش.

تشييع الجثمان الجمعة

ويُشيّع جان-بول بلموندو الجمعة عند الساعة 11:00 (09:00 ت غ) في كنيسة سان جرمان دي بريه في باريس.

ويصدر القرار بإقامة مراسم تكريم وطنية عن رئيس الجمهورية بالاتفاق مع عائلة المتوفى. وكان يُحصر هذا الشرف سابقا بالعسكريين وبعض المدنيين الذين كان لديهم "ماض مقاوم أو الحائزين رتبة عالية في جوقة الشرف".

ومنذ بدء ولايته الرئاسية سنة 2017، ترأس إيمانويل ماكرون في مجمع ليزانفاليد إحدى عشرة مرة مراسم تكريم لشخصيات بارزة بينها الوزيرة سيمون فاي (2017) والكاتب الفرنسي جان دورموسون (2017) والمغني شارل أزنافور (2018) إضافة إلى الجنود الذين سقطوا في مالي سنة 2019.

فرانس24/ أ ف ب

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