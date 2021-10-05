فوز الأمريكي مانابي والألماني هاسلمان مناصفة مع الإيطالي باريزي بجائزة نوبل للفيزياء 2021

منحت أكاديمية نوبل الثلاثاء جائزة الفيزياء للعام 2021 مناصفة لكل من الأمريكي شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان من جهة، والإيطالي جورجيو باريزي من جهة أخرى، "لمساهمتهم الثورية في فهم أنظمتنا الفيزيائية المعقدة".

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فاز كل من الأمريكي شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان مناصفة مع الإيطالي جورجيو باريزي بجائزة نوبل للفيزياء، "لمساهمتهم الثورية في فهم أنظمتنا الفيزيائية المعقدة"، بحسب أكاديمية نوبل الثلاثاء.

وقد كوفئ مانابي (90 عاما) وهاسلمان (89 عاما) "لوضع نماذج فيزيائية لمناخ الأرض ولقياس تقلباته وتوقع الاحتباس الحراري بشكل موثوق"، وفقا لهيئة المحلفين.

أما باريزي، 73 عامًا، فقد حاز على النصف الآخر من الجائزة "لاكتشاف تفاعل الفوضى والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية من النطاق الذري إلى المقياس الكوكبي".

فرانس24/أ ف ب

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