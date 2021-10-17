"سينما أفريقيا والشتات" عنوان النسخة 27 لمهرجان "فيسباكو" في واغادوغو

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عرض غنائي في افتتاح الدورة 27 لمهرجان فيسباكو السينمائي وفي خلفية الركح صورة رئيس بوركينا فاسو الراحل توماس سانكارا، واغادوغو في 16 أكتوبر 2021

في مراسم افتتاحية جمعت بين العروض والخطبات الرسمية، انطلقت السبت الدورة السابعة والعشرون من مهرجان "فيسباكو"، أكبر مهرجان سينمائي أفريقي، في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو. ويترأس لجنة التحكيم هذا العام المخرج والمنتج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو.

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جمعت حفلة افتتاح "فيسباكو" في دورته 27، والتي ترأسها رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص في قصر الرياضة في حي واغا 2000، بما يشمل بعثات أفريقية عديدة بينها السنغال، ضيفة شرف هذه الدورة السابعة والعشرين.

وانطلق المهرجان السينمائي الأكبر في أفريقيا في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو التي تواجه موجات عنف لمتطرفين إسلاماويين منذ 2015 أوقعت ألفي قتيل إضافة إلى حوالي 1,4 مليون نازح.

كذلك أدت جائحة كوفيد-19 إلى إرجاء استمر ثمانية أشهر لهذا الملتقى للفن السابع الذي ساهم في التعريف بعدد من كبار المخرجين الأفارقة وشكّل منصة انطلاق لمواهب جديدة كما توّج في 2019 المخرج الرواندي جويل كاريكيزي عن فيلم صّور في أدغال كيفو في الكونغو.

وتخلل حفل الافتتاح رقصات وعروض بهلوانية وغنائية تولاها عدد من نجوم بوركينا فاسو، وتولى إخراجه مصمم الرقصات المتحدر من بوركينا فاسو سيرج إيميه كوليبالي.

وخلال المهرجان الذي يستمر هذا العام حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول تحت عنوان "سينما أفريقيا والشتات: نظرات جديدة، تحديات جديدة"، تقام عروض الأفلام في مختلف صالات واغادوغو، إضافة إلى عروض في مواقع خارجية بالهواء الطلق.

ومن بين 1132 فيلما تم تسجيلها لهذا الحدث، اختير 17 فيلما روائيا من توقيع مخرجين من 15 بلدا أفريقياً للمشاركة في المسابقة الرسمية بهدف الفوز بجائزة الجواد الذهبي.

ويترأس لجنة الدورة السابعة والعشرين المخرج والمنتج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو الحائزعلى جائزة "سيزار" أفضل فيلم سنة 2015 عن فيلم "تمبكتو".

فرانس24/أ ف ب

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