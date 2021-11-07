الفيلم المصري "ريش" يتوج بالتانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية

المخرج المصري عمر الزهيري خلال مقابلة مع رويترز عن فيلمه "الريش" في مهرجان الجونة السينمائي. مصر في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

توج فيلم "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري بجائزة التانيت الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل من أيام قرطاج السينمائية في دورتها الثانية والثلاثين التي اختتمت مساء السبت إضافة إلى حصوله على أربع جوائز أخرى. وأقيم حفل ختام المهرجان بمدينة الثقافة في تونس العاصمة بحضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما مع احتفاء كبير بعودة الجوائز للمهرجان بعدما ألغيت في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

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أحرز فيلم "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري أربع جوائز من أيام قرطاج السينمائية في دورتها الثانية والثلاثين التي اختتمت مساء السبت من بينها جائزة التانيت الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل.

ونال الفيلم جائزة التانيت الذهبي للعمل الأول وجائزة أفضل سيناريو إضافة لجائزة أفضل ممثلة التي حصلت عليها بطلة العمل غير المحترفة دميانة نصار.

وكان الفيلم فاز قبل أشهر قليلة بجائزتين من مهرجان كان السينمائي وجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي.

وفي باقي جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بأيام قرطاج فاز بالتانيت الفضي فيلم "النار التي لا تروض" من ليسوتو فيما ذهبت جائزة التانيت البرونزي للفيلم التونسي "عصيان" من إخرج الجيلاني السعدي.

ونوهت لجنة التحكيم بفيلمي "فرططو الذهب" للمخرج عبد الحميد بوشناق من تونس و"أميرة" للمخرج محمد دياب من مصر.

وفاز بجائزة أفضل ممثل عمر عبدي عن دوره في فيلم "زوجة حفار القبور" من الصومال فيما ذهبت جائزة أفضل موسيقى للفيلم المغربي "علي صوتك" إخراج نبيل عيوش.

وحصل فيلم "من تحرقن الليل" للمخرجة سارة مسفر من السعودية على جائزة أفضل فيلم للسينما الواعدة كما حصل فيلم "كما أريد" للمخرجة سماهر القاضي من فلسطين على جائزة حقوق الإنسان.

عودة بعد الجائحة

وأقيم حفل ختام المهرجان بمدينة الثقافة في تونس العاصمة بحضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما مع احتفاء كبير بعودة الجوائز للمهرجان بعدما ألغيت في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة حصل فيلم "فلسطين الصغرى" للمخرج عبد الله الخطيب من فلسطين على التانيت الذهبي، وفاز فيلم "المأوى الأخير" للمخرج سما ساكو عثمان من مالي على التانيت الفضي، فيما ذهبت جائزة التانيت البرونزي لفيلم "كما أريد" للمخرجة سماهر القاضي من فلسطين. وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة نال جائزة التانيت الذهبي فيلم "الحياة في القرن" للمخرج الصومالي مو هراري، وفاز فيلم "كيف تحولت جدتي إلى كرسي" للمخرج نيكولا فتو من لبنان بالتانيت الفضي، وفيلم "في بلاد العم سام" للمخرج التونسي سليم بالهيبة.

وفي قسم الأفلام الوثائقية القصيرة نال التانيت الذهبي فيلم "شيفرد" للمخرج تيبورو أدكينز من جنوب أفريقيا، وفاز بالتانيت الفضي فيلم "فاحترق البحر" للمخرج ماجد الرميحي من قطر، وذهب التانيت البرونزي لفيلم "لا ترتاح كثيرا" للمخرجة شيماء التميمي من اليمن.

فرانس24/ رويترز

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