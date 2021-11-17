رحيل نقيب الفنانين السوريين الممثل زهير رمضان عن 62 عاما

نعت وزارة الإعلام السورية نقيب الفنانين الممثل زهير رمضان الذي توفي مساء الأربعاء عن عمر ناهز 62 عاما بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد. وسارع عدد من الفنانين السوريين برثاء زميلهم الراحل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم أيمن زيدان وقصي خولي وشكران مرتجى.

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أعلنت وزارة الإعلام في سوريا وفاة نقيب الفنانين الممثل زهير رمضان مساء الأربعاء عن عمر ناهز 62 عاما بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد.

وترددت شائعات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي حول وفاته إلا أن نقابة الفنانين كانت تنفي دائما صحتها.

وسارع عدد من الفنانين السوريين برثاء زميلهم الراحل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم أيمن زيدان وقصي خولي وشكران مرتجى.

ولد رمضان في اللاذقية عام 1959 ودفعه شغفه بالفن للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قبل أن يبدأ مشواره المهني في حقبة الثمانينيات.

شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل (البديل) و(بطل من هذا الزمان) و(أبناء القهر) و(عصر الجنون) و(باب المراد) و(ضيعة ضايعة) إلا أن دور "أبو جودت" في مسلسل (باب الحارة) يظل هو الأبرز في مسيرته الفنية.

كما شارك في عدد من الأفلام الروائية منها (ليالي ابن آوى) و(رسائل شفهية) و(صبحية بحرية) وبعض الأفلام القصيرة.

تولى منصب نقيب الفنانين في سوريا منذ عام 2014 وحتى وفاته كما كان عضوا في مجلس الشعب منذ عام 2016.

فرانس24/ رويترز

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