فرنسا: وفاة الكاتب والناشط البيئي بيار رابحي أحد رموز الإيكولوجيا الزراعية

© أ ف ب/أرشيف

فقدت فرنسا السبت الكاتب والناشط البيئي بيار رابحي عن عمر ناهز 83 عاما. وكان رابحي الجزائري الأصل أحد رموز الإيكولوجيا الزراعية في فرنسا وعرف بنضاله وكتاباته من أجل القضاء على الفقر وتبني الزراعة المستدامة التي تسعى إلى تجديد الطبيعة من دون استخدام المبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية.

إعلان اقرأ المزيد

عن عمر ناهز 83 عاما، توفي السبت الكاتب والناشط البيئي الفرنسي بيار رابحي، أحد رموز الإيكولوجيا الزراعية والمدافع عن الفقراء.

وأشار ابنه فياني إلى أن المزارع العضوي ومحب الطبيعة، الذي يضم بين معجبيه الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، توفي إثر إصابته بنزيف في المخ.

ورابحي من أصل جزائري، مولود عام 1938 من والدين جزائريين على أطراف الصحراء الجزائرية عندما كانت لا تزال جزءا من مستعمرة فرنسية، ونشأ وسط أسرة فرنسية تبنته، ليصبح رائدا في الإيكولوجيا الزراعية، أو الزراعة المستدامة التي تسعى إلى تجديد الطبيعة من دون استخدام المبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية.

وفي ثمانينيات القرن العشرين، سافر رابحي مرارا وتكرارا إلى أفريقيا جنوب الصحراء حيث كان يسعى لتطبيق أفكاره هناك.

وكان رابحي صديقا للزعيم الراديكالي في بوركينا فاسو توماس سانكارا، القائد العسكري الذي أراد القضاء على الفقر في بلاده.

في عام 2002، جذب انتباه وسائل الإعلام بمحاولته الفاشلة للترشح للرئاسة. وهو قال إنه فعل ذلك لإثارة الجدل حول "الوضع البيئي والإنساني الطارئ".

وقال رابحي في 2012 "الزراعة بحاجة إلى الإصلاح. لا يمكن أن يكون لدينا نظام يدمر ويلوث بحجة الإنتاج".

وأضاف "نحن ننظر إلى الكوكب على أنه مستودع موارد يجب تحويلها إلى دولارات، واستنفادها حتى آخر سمكة وآخر شجرة، بدلاً من رؤيتها على أنها واحة رائعة حيث يمكننا إيجاد حياة ذات معنى وقيمة أكبر."

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك